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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 08:55:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev bir operasyonla uyandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) üye olma, yardım-yataklık etme ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; 88 BTÖ mensubu şüpheli şahıs yakalanmıştır.

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Yorumlar

bunlardan yüzlercesi yapıldı şu ana kadar

başka haber var mı? (not: Süleyman Soylu daha iyi idi)

memurdan başkan olmaz

bu zatı belediye başkanı yapacaklarsa çaba boşadır; varsayalım ki (akparti) kazandı, çalışan taraf tamamen hükümet tarafı olacaktır
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