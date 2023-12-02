İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Türkiye yeni güne dev bir operasyonla uyandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) üye olma, yardım-yataklık etme ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; 88 BTÖ mensubu şüpheli şahıs yakalanmıştır.
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