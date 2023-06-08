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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Atama kararları sonuçlandı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Atama kararları sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 18:46:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Atama kararları sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Emniyet Genel Müdürlüğü 2023 yılı Genel Atamaları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde; 28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.
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2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun.

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