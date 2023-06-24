  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar

İsrail eski tanklarını Türklerle savaşmaları için o ülkeye verecek! Resmen ortaya çıktı

Manisa'da yanan tesiste dehşete düşüren anlar yaşandı! Herkes tedirgin: Ceza 7 milyon 330 bin lira olacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İsmailağa Cemaati'nden İsmail Saymaz'a 'faiz' tokadı! Hadi İsmail utandığını yaz

Bayraktar TB2 SİHA! Türkiye’nin ilk milli SİHA'sı 500’üncüsü üretildi! Türkiye, kardeş ülkeler için katkı, duyurdular

Haluk Özdil, bayram öncesi kuyumcuya koşturacak: Her an yaşanabilir, bu olursa gram altın 4 bin lira olacak

Doktor Selahaddin Semiz'den bir kitap analizi Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

Erdoğan başörtüsüne güvence için anayasayı işaret etti CHP ve avaneleri samimiyet testinde! Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayramda tüm tedbirlerimizi aldık
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayramda tüm tedbirlerimizi aldık

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:36:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayramda tüm tedbirlerimizi aldık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayramda 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yollarda 30 bin 529 personelin görev yapacağını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia!
Medya

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretine ili..
Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara g..
İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar
Dünya

İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar

Filistinli gruplar Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıyı kınadı: "Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkiler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23