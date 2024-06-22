İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.
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