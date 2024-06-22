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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 08:45:00 - 2024-06-22 08:52:58
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Uğur

Bildiğim kadarıyla eskiden bayramlarda 200 kişi ölürdü. Ak Parti döneminde trafikte epey bilinçlenme ve düzen sağlandı.
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