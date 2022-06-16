İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den şehidin ailesine başsağlığı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve dün şehit olan J. Asb. Kd Üçvs. Güngör Gencer’in ailesine baş sağlığı diledi.
YENİ AKİT ANKARA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve dün şehit olan J. Asb. Kd Üçvs. Güngör Gencer’in ailesine baş sağlığı diledi. İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 Nisan 2018 tarihinde görev başındayken yaşanan elim bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve dün şehit olan J. Asb. Kd Üçvs. Güngör Gencer evladımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. @Jandarma Teşkilatımızın ve ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.