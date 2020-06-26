  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti:

"Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanında"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:25:18 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti:

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim birimlerini ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile depremden etkilenen Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerini ziyaret eden Çataklı, depremin ardından başlatılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada depremzedelerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Çataklı, daha sonra Yedisu ilçesine geçti. Çataklı, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelere hitaben "Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanında." diyen Çataklı, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Çataklı, devletin AFAD, jandarma, Türk Kızılay ve tüm kurumlarıyla depremin ilk anından itibaren alanda, vatandaşının hizmetinde olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı