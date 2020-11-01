İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD İzmir'de 1040 çadır kurdu
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından AFAD tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çataklı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında bulunan 6,6 büyüklüğündeki depremi Twitter hesabından paylaşarak, "AFAD 1040 çadır kurdu. İfadelerini kullandı.