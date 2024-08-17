İçindeki demir ıspanağı bile solluyor: Kıymetini bilen yok! Çok sayıda faydası var... Herkese şifa dağıtıyor

Vücut sağlığınızı korumak için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekir. Tükettiğiniz her besin vücut sağlığınız üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratır.

Posta'ya göre sağlıklı ve dirençli bir vücut için sofranızdan eksik etmemeniz gereken bazı besinler var. Yüksek demir içeriği ile ıspanağı bile geride bırakan börülce de bunlardan bir tanesi... Börülcenin sayısız faydalarına gelin birlikte bakalım...

Sanki vitamin definesi olan bu tuzlu sebzenin verimleri şöyle;

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. İçindeki bu mineral ve vitaminler yüzyıllardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid kapsadığı ortaya çıktı.

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Metabolizmanın hızlanmasına destekçi olur. Düzenli bir biçimde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

Guatr rahatsızlığınız var ise, börülcede bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının çalışmasını düzeltebilir.

İyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu sayede bağışıklığı adeta çekil gibi güçlü hale getirir.

İdrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer.

Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo börülcede %5’tir.

Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır.

İÇERİSİNDEKİ LİFLER VÜCUDA FAYDALIDIR

Börülce 100 gramda %63 karbonhidrat, %33 protein, %3 yağ içerir. 100 gram börülce kalori olarak yaklaşık 127 kaloridir. İçinde bulunduğu lifler sayesinde kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Kan akışımı kolaylaştırarak kalp krizi riskini azaltır.

Lifler aynı zamanda şeker dengesini koruyarak geç acıkmayı sağlar ve uzun süreli tokluk hissi verir. A vitamini yönünden oldukça zengindir. A vitamini kanseri önleyici etkisi vardır.

Kanser hücrelerinin oluşmasına ve büyümesine engeller olur. Protein bakımından tüm kuru bakliyatlar gibi oldukça zengindir. Börülce sofralarda çok sık yer almıyor. Ancak düzenli tüketilen börülce vücudun demir ihtiyacını karşılayarak bağışıklığı güçlü hale getiriyor.