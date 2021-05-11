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Dünya İçinde Türkiye de var! Rusya anlaşmadan çekiliyor
Dünya

İçinde Türkiye de var! Rusya anlaşmadan çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik taslağı Duma'ya sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:06:00 -
İçinde Türkiye de var! Rusya anlaşmadan çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in parlamentonun alt kanadı Duma'ya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sunduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'ya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sundu. Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor. 22 Kasım 2020'de dönemin ABD başkanı Donald Trump, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

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