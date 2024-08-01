İçimizdeki karaktersizler! Filistinli bebeğin korkusuyla dalga geçen Türk kullanıcılara tepki yağdı

İsrail'in bombalı saldırıları altında 300 gündür can veren, yaralanan, sakat kalan ve evinden olan Filistinlilerin yaşadığı acıyla dalga geçen Instagram'daki Türk kullanıcılara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında gece ve gündüz bomba ve silah sesleri altında yaşamanın çilesini çeken insanlarla sadece Yahudilerin dalga geçmediği, bir kısım Türkiye vatandaşlarının da aynı vahşete katılrak minik bebeklerin silah sesleri nedeniyle irkilerek uyanmasını eğlenceli bulup, iğrenç yorumlar yaptıkları görüldü.