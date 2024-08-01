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Sosyal Medya İçimizdeki karaktersizler! Filistinli bebeğin korkusuyla dalga geçen Türk kullanıcılara tepki yağdı
Sosyal Medya

İçimizdeki karaktersizler! Filistinli bebeğin korkusuyla dalga geçen Türk kullanıcılara tepki yağdı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 10:50:00 -

İsrail'in bombalı saldırıları altında 300 gündür can veren, yaralanan, sakat kalan ve evinden olan Filistinlilerin yaşadığı acıyla dalga geçen Instagram'daki Türk kullanıcılara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

İsrail'in bombalı saldırıları altında 300 gündür can veren, yaralanan, sakat kalan ve evinden olan Filistinlilerin yaşadığı acıyla dalga geçen Instagram'daki Türk kullanıcılara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında gece ve gündüz bomba ve silah sesleri altında yaşamanın çilesini çeken insanlarla sadece Yahudilerin dalga geçmediği, bir kısım Türkiye vatandaşlarının da aynı vahşete katılrak minik bebeklerin silah sesleri nedeniyle irkilerek uyanmasını eğlenceli bulup, iğrenç yorumlar yaptıkları görüldü.

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