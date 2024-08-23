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Ekonomi İçimizdeki hainler emellerine ulaşamadı! Türkiye’ye bir geldiler pir geldiler
Ekonomi

İçimizdeki hainler emellerine ulaşamadı! Türkiye’ye bir geldiler pir geldiler

Yeniakit Publisher
2024-08-23 13:03:00 -
İçimizdeki hainler emellerine ulaşamadı! Türkiye’ye bir geldiler pir geldiler

Muhaliflerin her türlü karalama kampanyalarına rağmen Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak, 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı.

Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak, 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

Yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak, 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere (Birleşik Krallık) sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi.

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