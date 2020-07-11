İçimizdeki Fransızlar! Ayasofya Camii'ne karşı çıktılar!

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Karar Türkiye'de ve Müslüman dünyasında büyük sevinçle karşılandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar da açık açık bu duygularını dile getirmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Elif Şafak oldu.

"YANLIŞ KARAR"

Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.

YAVUZ BAYDAR

Gazeteci Yavuz Baydar, "Geçmiş olsun Türkiye... Bu karar belki Laik Türkiye'nin temellerine atılmış bir dinamit olmayabilir. Çünkü denilebilir ki; zaten ülkede inanç kimliklerine saygılı bir laisite hiç olmamıştı.

Ama şu gayet açık; bu karar Türkiye'nini çok kimlikli, çok kültürlü imajına, bir dünya metropolü olan İstanbul'un çok katmanlı tarihine vurulan sert bir, ölümcül bir hançer darbesidir.

1934'te alınan müze kararının hunhar bir İslamcılık ve oy devşirme amaçlı bir popülizm uğruna lav edilmesinin anlamı da çok açıktır. Türkiye bugünden itibaren fiilen, tekçi bir İslam cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.