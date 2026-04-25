İçimizdeki Ermeniler yine sahnede

Buğra Kardan İstanbul

Birinci Dünya Savaşı’nda işgalcilerle bir olup Müslümanları katleden çeteci Ermenilerin Suriye ve Lübnan’a sevk edildiği esnada çıkan 1915 olayları üzerinden soykırım palavrası atan dış mihraklara CHP güdümlü karanlık barolar, odalar, Kandil yapılanmaları, azgın azınlığın el üstünde tuttuğu papazlar da destek verdi.

SOYKIRIM SAFSATASI

Her 24 Nisan’da siyasi istismar malzemesi yapılan olayları ‘soykırım’ olarak niteleyenlerden biri Diyarbakır Barosu oldu. Terör örgütü PKK’ya müzahir olmakla itham edilen baro, “Geçmişle yüzleşilsin” çağrısı yaparak, ülkenin onurlu tarihini lekelemeye kalktı. Kandil’in aparatı DEM ve İHD, Diyarbakır Barosu’ndan aşağı kalmadı. İki yapılanma da Paşinyan, Netanyahu ve Biden’ın ağzıyla konuştu. DEM, 24 Nisan 1915’te Ermenilere kimlik, kültür, inanç soykırımı uygulandığı yaygarası kopardı. İHD de DEM’le aynı dili kullandı. ‘Soykırım’ safsatasına sarılacak ve Türkiye’ye “Tanı, af dile, tazminat öde” çağrısını yineleyecek kadar alçaldı. Paskalya Bayramı’nda CHP’li pek çok ismin kapısını çaldığı, emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in telefon açtığı Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan da ajitazsyon yaptı. 1915 olaylarını büyük acılara neden olduğunu iddia eden Maşalyan, haydutluktan tehcir edilen Ermenileri mağdur ve mazlum olarak sunma cüretinde bulundu.

ERMENİ’DEN ÇOK ERMENİCİ

CHP’li Sezgin Tanrıkulu da, 2022’de “24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” demişti. Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, 2014’te “Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum” demişti. DEM’in atası HDP, 2018’de “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı bildiri yayınlayarak tepki odağı olmuştu.

“YAZIKLAR OLSUN”

Akit’e konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Avukat Ceyhan Mumcu ise tepkisini şöyle aktardı: “Kimi baroların ve derneklerin sözde ‘Ermeni soykırımı’nı dillendirmelerinin anlamı yok. Bu konu enine boyuna tartışıldı. Perinçek, İsviçre’de yargılandı. ‘Ermeni soykırımı’nın yalan olduğunu kanıtladı. İlk saldırının Ermenilerden geldiğini, mecburen tehcir kararı alındığını ıspatladı. Suriye’ye ve Lübnan’a sevkler yapıldı. Gidilip görülebilir. Beyrut’ta Ermenilere ait mahalleler var. Hâl böyleyken kamu kurumu niteliğinde olan Diyarbakır Barosu’nun çıkıp da ‘Ermeni soykırımı’ yalanını ortaya atması çok yanlış. Her 24 Nisan’da ‘Eyvah, Amerika’dan nasıl bir duruş gelecek’ diye telaşa düşülürdü. Şu anda o telaş bitti yerine CHP’ye yakın baroların, odaların akla zarar cümlelerinden kaygılanılır olundu. DEM’in ve yanında bulunanları ise ciddiye almamak gerek.”