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İçimdeki Hazine ile otizmli çocuklar engel tanımıyor

Turkcell, otizmli çocuklarına eğitimlerine katkı sunmak amacıyla MEB himayesinde "İçimdeki Hazine" projesini başlatıyor.

19 Şubat 2019 Salı 10:20
İçimdeki Hazine ile otizmli çocuklar engel tanımıyor

İletişim devi Turkcell, otizmli çocukların eğitimlerine katkı sunmak üzere ‘İçimdeki Hazine’ projesini hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın himaye ettiği, Tohum Otizm Vakfı’nın destek verdiği proje kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için özel sınıflar oluşturuldu ve bir dijital uygulama geliştirildi.

Bine yakın çocuğa ulaşılacak

Turkcell’in fonlama platformu Arıkovanı’nda yer alan projeyle İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Karabük, Nevşehir, Osmaniye, Kilis, Çorum ve Tekirdağ’daki toplam 10 özel eğitim okulunda bine yakın öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla Türkiye’deki 1 milyon otizmlinin önemli bölümüne dokunmayı planladıklarını vurgulayarak, “Hem içeriklerimiz hem de temas ettiğimiz birey sayısı çok yakında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle katlanarak artacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:20
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Karabük
  4. Uşak
  5. Tekirdağ
  6. Nevşehir
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Çorum
  10. Ankara
  11. Turkcell
  12. otizmli çocuklar
  13. İçimdeki Hazine
  14. Milli Eğitim Bakanlığı
  15. Tohum Otizm Vakfı
  16. dijital uygulama
  17. Arıkovanı
  18. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş

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