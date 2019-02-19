İçimdeki Hazine ile otizmli çocuklar engel tanımıyor

İletişim devi Turkcell, otizmli çocukların eğitimlerine katkı sunmak üzere ‘İçimdeki Hazine’ projesini hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın himaye ettiği, Tohum Otizm Vakfı’nın destek verdiği proje kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için özel sınıflar oluşturuldu ve bir dijital uygulama geliştirildi.

Bine yakın çocuğa ulaşılacak

Turkcell’in fonlama platformu Arıkovanı’nda yer alan projeyle İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Karabük, Nevşehir, Osmaniye, Kilis, Çorum ve Tekirdağ’daki toplam 10 özel eğitim okulunda bine yakın öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla Türkiye’deki 1 milyon otizmlinin önemli bölümüne dokunmayı planladıklarını vurgulayarak, “Hem içeriklerimiz hem de temas ettiğimiz birey sayısı çok yakında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle katlanarak artacak” dedi.