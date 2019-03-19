İçerisinde 50 yolcu bulunan uçak alev aldı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havaalanı'nda içerisinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu bir uçakta yangın çıktı.
19 Mart 2019 Salı 21:59
Fars Haber Ajansı'na göre yetkililer, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve ekiplerin yangına müdahale ettiğini bildirdi.
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