İçerisinde 50 yolcu bulunan uçak alev aldı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havaalanı'nda içerisinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu bir uçakta yangın çıktı.

Fars Haber Ajansı'na göre yetkililer, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve ekiplerin yangına müdahale ettiğini bildirdi. Ayrıntılar Geliyor...

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