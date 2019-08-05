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İçeride sakin döneme girildi! Gözler Trump’ın eylül manevrasında

Ağustos ayının ilk günlerinde piyasaları rahatlatıcı mesajların verilmesi yatırımcıların yeni rotasının belirlenmesinde büyük rol oynayacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
İçeride sakin döneme girildi! Gözler Trump’ın eylül manevrasında

Ağustos ayının ilk günlerinde piyasaları rahatlatıcı mesajların verilmesi yatırımcıların yeni rotasının belirlenmesinde büyük rol oynayacak. Piyasaların bu ayı sakin geçirmesi beklenirken, eylül ayından itibaren dış etkilerle dalgalı bir döneme girileceği tahmin ediliyor.

Trump’In tavrı etkileyecek

TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıkladığı enflasyon tahmini ve para politikasının geleceğine dönük mesajları iç piyasada olumlu karşılanırken, Merkez Bankası’ndan gelen reel faiz indiriminin bankalar aracılığı ile tüketiciye de yansıtılması beklentisi yükseldi. Kamu bankalarının konut ve tüketici kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gitmesinin özel bankaların göstereceği reaksiyonda ağır davranmaları tepkilere neden oluyor. Bir günü bile kazanç olarak gören bu bankaların ekonominin canlanması için atacakları adımın kapsamı ise merak konusu.

Fed’e tepkisinin faturasını Çin’e kesti

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak aldığı faiz kararının yeterli olup olmadığı tartışılırken gözler. Fed’in 25 baz puanlık indirim kararından memnun olmayan ABD Başkanı Donald Trump’a çevrilmiş durumda. Trump’ın 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe karşı yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının olumsuz yansımalarının eylül ayında piyasalara olumsuz etki yapabileceğini ön gören uzmanlar, ‘’Bu da yılın en sakin ayı olarak geçen ağustos sonrası fırtınalı bir dönemin başlaması anlamına geliyor’’ görüşünü dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
  1. TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal
  2. Merkez Bankası
  3. Amerikan Merkez Bankası (Fed)
  4. Donald Trump

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