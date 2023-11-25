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Spor Icardi'nin menajerinden taraftarı yıkacak sözler! Kimse bunu beklemezdi...
Spor

Icardi'nin menajerinden taraftarı yıkacak sözler! Kimse bunu beklemezdi...

Yeniakit Publisher
2023-11-25 10:40:00 -
Icardi'nin menajerinden taraftarı yıkacak sözler! Kimse bunu beklemezdi...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüştüklerini doğruladı. Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkındaki Real Madrid iddiaları ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

"REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Resmi bir teklif henüz yok" diyen Pino, "Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL'A GELECEĞİM"
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Yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söyleyen Pino, "Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray - Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem." dedi.

18 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sezona kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında da takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

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