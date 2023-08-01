  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden mayınların bulunduğu Şile plajına ilişkin açıklama

Dünyadan tam 4 kat büyük! Yeni bir dünya keşfedildi

Yönetim kurulu üyesi resmen açıkladı! Tarım Kredi'de yılsonu bombası

İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Azerbaycan’dan İsveç’e kadar! Hakan Fidan'dan peş peşe mesajlar

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: SGK açıkladı! Çift maaş alabilirsiniz

AK Parti'de 3 aşamalı yerel seçim planı! Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakını konuştu

Kılıçdaroğlular, Babacanlar utansın… Birilerinin söyleyemediğini Yunan söyledi

Zulümle abad olanın ahiri berbad olur! İsrail’de iç savaş korkusu: Yüz binler sokaklarda

Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var
Spor Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!
Spor

Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 00:29:00 -
Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Sarı kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun maaşının bir kısmını öderken, kalan kısmını da sponsor karşılayacak.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Sarı kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun maaşının bir kısmını öderken, kalan kısmını da sponsor karşılayacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon Euro bedel karşılığında PSG'den aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Arjantinli yıldızın maaşının 6 milyon Euro'luk kısmını Galatasaray, kalan kısmını ise sponsor ödeyecek.

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru RAMS Global, Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlendiğini duyurdu.

Sponsor tarafından yapılan açıklamada, "RAMS Global olarak stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23