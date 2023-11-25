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Spor Icardi'den gönülleri fetheden ay-yıldız paylaşmı
Spor

Icardi'den gönülleri fetheden ay-yıldız paylaşmı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 02:03:00 -
Icardi'den gönülleri fetheden ay-yıldız paylaşmı

Galatasray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, Ay-Yıldızlı ve nazar boncuklu bileklikleri gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Icardi'nin paylaşımında yer alan bir detay, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Yıldız futbolcunun paylatığı fotoğrafta Ay-Yıldızlı ve nazar boncuklu bileklikleri dikkat çekti.


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