Icardi'den gönülleri fetheden ay-yıldız paylaşmı
Galatasray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, Ay-Yıldızlı ve nazar boncuklu bileklikleri gözlerden kaçmadı.
ABD’de, Filistin’e destek için öyle bir şey yaptılar ki… Görenler gözlerine inanamadı! Ha bu da bizimkilere kapak olsun
Galatasray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, Ay-Yıldızlı ve nazar boncuklu bileklikleri gözlerden kaçmadı.
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