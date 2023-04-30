Icardi tarihe geçti geçmesine ama... Tüm dünya yarın Türkiye'yi konuşacak!
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken Sarı-Kırmızılılar'ın golü Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı bu golle zoru başardı.
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken Sarı-Kırmızılılar'ın golü Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı bu golle zoru başardı.
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz berabere geçilirken, bu dakikalarda Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sahneye çıktı.
Golcü oyuncu Rashica'nın pasında ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
MELO'DAN SONRA BİR İLK
Mauro Icardi attığı bu golle Felipe Melo'dan (2011/12'de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu olma başarısı gösterdi.
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