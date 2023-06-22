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Spor Icardi: Şok eden itiraf geldi: İki devinden: İşte bunu beklemiyordu! Haber patladı...
Spor

Icardi: Şok eden itiraf geldi: İki devinden: İşte bunu beklemiyordu! Haber patladı...

Yeniakit Publisher
2023-06-22 22:28:00 -
Icardi: Şok eden itiraf geldi: İki devinden: İşte bunu beklemiyordu! Haber patladı...

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur, Arjantinli yıldızın takımda kalmasının zor olduğunu söyledi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur, Arjantinli yıldızın takımda kalmasının zor olduğunu söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF'deki seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Timur, bonservisi Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan ve geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan realitesi var"

Erden Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız.
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