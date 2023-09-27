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Spor Icardi, Haaland ve Mbappe'yi solladı!
Spor

Icardi, Haaland ve Mbappe'yi solladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 02:18:00 -
Icardi, Haaland ve Mbappe'yi solladı!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2023 yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi'yi Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Victor Osimhen takip etti.

Gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi dünya yıldızlarını geride bıraktı.

24 maçta 25 gol

30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi, bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

En yakın rakibi Hary Kane

Arjantinli yıldızı takip eden en yakın futbolcu ise 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Icardi ve Kane'yi takip eden isimler;

Erling Haaland : 26 maç, 23 gol
Kylian Mbappe : 24 maç, 23 gol
Victor Osimhen: 26 maç, 20 gol

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