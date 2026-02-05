Icardi "Efsane"yi tahtından indirdi! Hagi'nin rekoru İstanbulspor karşısında paramparça oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3’üncü haftasında Galatasaray, evinde 1’inci Lig ekibi İstanbulspor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayan mücadeleye Galatasaray golle başladı. 5’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılar, 24’üncü dakikada da Lucas Torreira’yla farkı 2’ye çıkardı: 2-0. İstanbulspor’un gole cevabı geç olmadı ve 26’ncı dakikada Mendy Mamadou’yla durumu 2-1’e getirdi. Baskısını artıran Galatasaray, 33’üncü dakikada Ahmed Kutucu’nun ayağından bulduğu golle farkı yeniden 2’ye çıkardı ve ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda hücum aksiyonları daha az olurken, Galatasaray skorun da avantajıyla topla oynadı ve tempoyu belirledi. Her iki takım da pozisyon üretmekte zorlanınca karşılaşmada başka gol olmadı. Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna 3’te 3 ile devam ederek puanını 9’a çıkardı.

GALATASARAY’IN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCUSU MAURO ICARDI

Galatasaray’ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında attığı golle efsane isim Gheorghe Hagi’nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu rekorunu geçti. Bu sezon Süper Lig’de 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 12’nci gol sevincini yaşayan Icardi, Galatasaray kariyerinde 118’inci maçında 73’üncü golünü kaydetmiş oldu. İstanbulspor ağlarına gönderdiği golle Icardi, Hagi’nin 192 maçta 72 golle elde ettiği rekoru geçerek kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu.

SARI-KIRMIZILAR 3’TE 3 YAPTI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, ilk hafta evinde RAMS Başakşehir FK’yı 1-0 mağlup etmişti. Ardından Fethiyespor deplasmanına giden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Son olarak evinde konuk ettiği İstanbulspor’u 3-1 yenen Galatasaray, A Grubu’nda 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü ve son haftasında 2 Mart Pazartesi günü Corendon Alanyaspor’un konuğu olacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA GALİBİYET ZİNCİRİ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası’nda 9’uncu maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldı. Son olarak 2023-2024 sezonunda 29 Şubat’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray, sonrasında kupada çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Son olarak İstanbulspor’u da yenen Galatasaray, seriyi 9 maça çıkarmış oldu. Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste 6’ncı galibiyetini aldı.

WILFRIED SINGO YAKLAŞIK 2 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Süper Lig’in 13’üncü haftasında 22 Kasım 2025’te oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Yaklaşık 2 ay sonra Singo, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor maçıyla geri döndü. Karşılaşmaya yedek soyunan Wilfried Singo, mücadelenin 75’inci dakikasında Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş oldu.

FURKAN KOÇAK VE DAĞHAN KAHRAMAN İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Galatasaray’ın genç oyuncuları Furkan Koçak ve Dağhan Kahraman, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı. Galatasaray Futbol Akademisi’nde birçok maçta forma giyen iki oyuncu, kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir karşılaşmada görev aldı. Furkan Koçak 83’üncü dakikada Eren Elmalı’nın, Dağhan Kahraman ise 87’nci dakikada Kazımcan Karataş’ın yerine oyuna dahil oldu.