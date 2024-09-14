İcardi derbiye yetişecek mi? Okan Buruk tarih verdi!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Icardi için dönüş tarihi verdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Dries Mertens kaydetti. Sakatlığı süren Galatasaray’ın yıldız golcüsü İcardi’nin Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken, Okan buruk’tan konuyla ilgili açıklama geldi.
İcardi ne zaman dönecek?
Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü yorumlayan Okan Buruk, "Hepsi takımı sahipleniyor. Osimhen'in maçtan sonra tribünlere gitmesi... Batshuayi de aynı şekilde. Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var." dedi.