İç savaşla mücadele eden Suriyelilere darbe üstüne darbe: Esed rejimi mazota yüzde 277, ekmeğe de yüzde 100 zam koydu

Suriye’de Beşar Esed rejimi, ülkede yaşanan ağır ekonomik krizin ortasında mazot fiyatını yüzde 277, ekmek fiyatını ise yüzde 100 oranında artırdı.

Mazota yüzde 277 zam

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, bugünden itibaren 180 Suriye lirası olan mazotun litre fiyatı yüzde 277’lik artışla 500 Suriye lirasına yükseldi.

Ekmeğe yüzde 100 zam

Aynı şekilde ekmek fiyatına da yüzde 100 zam yapılarak, bir poşet lavaş ekmeğin satış fiyatı 200 Suriye lirasına çıkarıldı.

Rejim, 7 Temmuz'da da 95 oktan benzinin litre fiyatını yüzde 20'lik zamla 3 bin Suriye lirasına çıkarmıştı.

Ekmek fiyatının yüzde 100 oranında artma nedeninin ekmek yapımında kullanılan buğday ve diğer malzemelerdeki fiyat artışı olduğu, mazot fiyatındaki artışın ise Suriye’ye uygulanan ambargodan kaynaklandığı belirtiliyor.

İran’ın petrol tankerleri ABD tarafından takip edilirken, Esed rejimi enerji ihtiyacını İran ve bazı müttefiklerinden sağlıyor.

Petrol türevlerinin fiyatları, o dönemde bir litre mazot fiyatının 25 Suriye lirası, bir paket ekmek fiyatının ise 15 Suriye lirası olduğu 2011 yılından bu yana önemli bir artışa tanık oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Suriye’de nüfusun neredeyse yüzde 80’i yoksulluk içinde yaşıyor ve yüzde 60’ının gıdaya erişim güvenliği bulunmuyor.

Rejim güçlerinin maaşlarına zam

Öte yandan rejim, askeri personellere ve rejim çalışanlarına yüzde 50, emeklilere de yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı.

Söz konusu zamların rejimin ekonomik dengesini nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Kaynak: K24, Mepa News