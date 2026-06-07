İç savaş çıkan Mogadişu'da son durum ne?

Somali'deki Mogadişu yönetimi, başkent Mogadişu'da son günlerde yaşanan güvenlik olaylarının ardından Abdulaziz ve Hool Wadaag bölgelerinde kontrolün tamamen yeniden sağlandığını duyurdu.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda silahlı grupların etkisiz hale getirildiği ve yerleşim bölgelerinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, operasyonların "hızlı ve etkin" şekilde gerçekleştirildiği ifade edilerek güvenlik güçlerinin sivilleri koruma konusundaki tutumu övüldü.

Hükümet, olayların muhalefete bağlı silahlı grupların yerleşim bölgelerine yönlendirilmesi sonucu meydana geldiğini savundu. Açıklamada, söz konusu hareketlerin eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ile eski Başbakan Hasan Ali Hayri'nin öncülük ettiği siyasi girişimlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Yetkililer, yaşananların meşru siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve ülkenin güvenliği ile istikrarını tehdit ettiğini belirterek devletin müdahalesinin anayasal çerçevede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hükümet ayrıca ülkede silah taşıma yetkisinin yalnızca devlet güvenlik güçlerine ait olduğunu vurgularken, siyasi diyaloğa açık olduklarını ancak bunun anayasal ve barışçıl yollarla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Muhalefet ise olaylara farklı bir açıklama getiriyor. Eski Başbakan Hasan Ali Hayri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, destekçileriyle birlikte barışçıl bir gösteriye hazırlanırken hükümete bağlı güvenlik güçlerinin saldırısına uğradıklarını ileri sürdü.

Muhalif liderler, Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresinin 15 Mayıs'ta sona erdiğini savunurken, hükümet bu iddiayı reddediyor.

Mahmud, mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni anayasanın resmen yürürlüğe girdiğini duyurmuş ve mevcut yönetimin görev süresinin 15 Mayıs 2027'de sona ereceğini belirtmişti.

Yeni anayasa kapsamında cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve görev süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması öngörülüyor. Muhalefet ise bu değişikliklerin yeterli siyasi uzlaşı sağlanmadan yürürlüğe konulduğunu savunuyor.

Son gelişmeler, anayasa değişiklikleri ve seçim sistemi etrafında şekillenen siyasi tartışmaların Somali'de yeni bir gerilim alanı oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Somali'deki siyasi gerilim, ülkede güvenlik ve devlet otoritesi konusundaki yapısal sorunların devam ettiği bir dönemde yaşanıyor.

Başkent Mogadişu ve bazı büyük şehirlerde hükümet kurumları faaliyet gösterse de ülkenin geniş kırsal kesimlerinde devletin etkin kontrolü sınırlı kalmayı sürdürüyor.

Özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerinde faaliyet gösteren ve ayrı bir devlet gibi hareket eden Eş Şebab, düzenli olarak güvenlik güçlerine, askeri üslere ve devlet kurumlarına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Analistler, hükümetin son yıllarda uluslararası destekle bazı ilerlemeler kaydetmesine rağmen güvenlik durumunun kırılganlığını koruduğunu ve siyasi çekişmelerin devletin Eş Şebab'a karşı yürüttüğü savaşı daha da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News