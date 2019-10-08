İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak
Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatının (tavan fiyat) 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi konusunda anlaştı.08 Ekim 2019 Salı 10:53
Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, “tavan fiyat belirlenmesi” konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı. Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin “bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan” 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Yurtiçi uçuşlarındaki “business sınıfı” bilet fiyatları ile yurtdışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.
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