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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
İç borçlanma stratejisi (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. İç Borçlanma Stratejisi

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