İç borçlanma stratejisi (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.



Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.



Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.



(Sürecek)



