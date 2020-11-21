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Aktüel İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Aktüel

İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:45:49 -
İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulamalarına başlandı.

Kırşehir'de alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00'da açıldı. Vatandaşların market, manav ve fırınlarda alışveriş yaptığı gözlendi.

Kent merkezindeki Ankara, Atatürk ve Terme caddelerinde saat 10.00 itibariyle insan ve araç hareketliliği de arttı. "Gel al" ve sipariş alacak lokantaların masa ve sandalyelerini kapattığı, sadece servis yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

- Nevşehir

Nevşehir'de, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında dün 20.00 itibariyle kepenk kapatan iş yerlerinden bazıları saat 10.00'da açıldı.

Alışveriş merkezleri, berber, güzellik salonu ve marketlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına uygun hizmet verildiği görülürken, lokanta ve kafeler telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri vatandaşların adreslerine ulaştırıyor.

İş yerleri ve halkın yoğunluk oluşturduğu alanlarda denetim yapan polis ve zabıta ekipleri kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

- Kayseri

Kayseri’de kafeler, kahvehaneler, oyun salonlarının, yeni tedbirler kapsamında kurallara uyduğu görüldü.

Sahabiye ve Hunat mahalleleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda kapsam içinde olan işletmeler kepenk açmadı. Polis ekipleri, kapsama giren işletmeleri denetledi.

- Niğde

Niğde’de lokanta, restoranlar ve pastaneler, saat 10.00'dan itibariyle paket servis ve "gel-al" hizmeti vermeye başladı.

Polis ekipleri, yeni tedbirlere yönelik iş yerlerini denetledi.

- Yozgat

Yozgat'ta kısıtlama getirilen işletmeler denetlendi. Emniyet ekipleri, işletme sahipleri ve çalışanlarını uyararak, Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Paket servisinde çalışan Yasin Doğru, kısıtlamaların başlamasıyla servis yoğunluğunun arttığını söyledi.

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