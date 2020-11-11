İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Nevşehir, Kırşehir Niğde, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını, yapılan çalışmalarla daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını belirtti.

İl genelindeki çeşitli noktalarda fidan dikildiğini kaydeden Becel, "2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu yıl da yine doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. Geleceğimizi kurtaracak olan öğrencilerimizin yetişeceği üniversitede bu faaliyeti yapmak, çalışmaya daha da önem katıyor. Nevşehir yöresi maalesef coğrafi ve iklim şartlarından dolayı arzu ettiğimiz ölçüde yeşilden nasibini alamamış. Biz bütün kurumlarımızın koordinasyonuyla ağaçlandırma seferberliği başlatmış olduk. Bu seferberliği tamamladığımızda daha yeşil bir Nevşehir'e kavuşacağız." diye konuştu.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

- Kırşehir

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kırşehir'de farklı türde 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Boztepe yolundaki arazide Kırşehir Orman Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başta olmak üzere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar çeşitli türdeki fidanları dikerek can suyu verdi.

Törende konuşan Vali Akın, geçen yıl 11 Kasım'da Kırşehir'de 38 lokasyonda 75 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek bugün de 15 bölgede 30 bin fidan dikildiğini söyledi.

Son 15 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Kırşehir'deki orman varlığının iki katına çıkarıldığını vurgulayan Akın, "Yüzde 3'lerden yüzde 7 seviyelerine ulaşıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu çalışmalarla orman varlığımızı daha iyi noktalara getirmek için gayret gösteriyoruz. Bugün yaptığımız ağaçlandırma etkinliğimizi sağlık çalışanlarımıza armağan ediyoruz. Koronavirüs mücadelesinde en ön saflarda sağlık çalışanı kardeşlerimiz var." dedi.

Fidan dikim törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve vatandaşlar katıldı.



- Niğde



Niğde merkez ve 5 ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.



Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve diğer protokol üyeleri, Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlarla fidan dikti, onlara can suyu verdi.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, tüm ülkede olduğu gibi Niğde'de de kampanyaya büyük ilgi gösterildiğini söyledi.



Etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde de yaklaşık 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kampanyayı, pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışarak bizlere nefes olan sağlık çalışanlarına adıyoruz. Kampanyayla bir taraftan orman varlığımızı artıyoruz, diğer taraftan da gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılıyoruz. Niğde yüzde 8'le maalesef orman varlığı bakımından zayıf bir il. Bu nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım."



Öten yandan Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yaklaşık 1000 fidan ücretsiz dağıtıldı.



Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki fidan dağıtımında, şehrin farklı noktalarındaki bilboardlara fidan koyduklarını ve yoldan geçen vatandaşların ücretsiz alabileceğini belirterek "Niğde'de toplam 3 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Belediye olarak şehrimizin yeşillendirilmesinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu fidanlarımızın hepsi nefes olur inşallah." dedi.

- Yozgat

Yozgat kent merkezinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törende 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Erkoçtepe mevkisindeki törende konuşan Vali Ziya Polat, ülke genelinde fidan dikim projesini başlatan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.



Polat, tören düzenlenen bölgede 50 bin fidanın toprakla buluşacağını belirterek, "2020 yılında Yozgat'ta 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2021 yılında da yine 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Geleceğe nefes olmak için 'haydi Yozgat' dedik, demeye devam edeceğiz. Bu toprakları elimizden geldiğince fidanla buluşturmaya çalışacağız. Umarım daha yeşil, daha yaşanabilir Yozgat için hep beraber 'haydi Yozgat' diyerek geleceğe nefes oluruz." dedi.



Törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlene törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Günaydın, fidan dikiminin önemini anlatarak bu konuda son yıllarda Türkiye ve Kayseri'de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.



"Yaşadığımız alanları fidanlarla buluşturmak zorundayız." diyen Günaydın, Erciyes'in Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve son yıllarda dikilen yaklaşık 5 milyon fidandan daha fazlasının toprakla buluşturulması gerektiğini dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Erciyes Dağı'nın şehrin turizm merkezi olduğunu ve belediye olarak şehrin tüm bölgelerinde yeşillendirme çalışması yapıldığını vurguladı.



Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da orman varlığının artırılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.



Erciyes Dağı'nda 2012 yılından bugüne kadar 4 milyon 600 bin fidan dikildiğini aktaran Çapkın, 2020 sonuna kadar 462 bin daha fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Öte yandan, Erciyes Teknopark tarafından da teknopark yerleşkesinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay'ın da katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.



- Kırıkkale

Kırıkkale'de de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Yunus Sezer, Balışeyh ilçesi Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ağaçlandırmanın hem dünya hem de ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Bugün beraber dikecekleri her fidanın geleceğe nefes olacağını aktaran Sezer, "Bozkırın bozkırlıktan çıkması ve biraz daha yeşermesi, gelecek nesillere daha yeşil Kırıkkale bırakmak için hep beraber fidanları dikeceğiz. İnşallah Kırıkkale gelecek on yıllarda yemyeşil olacaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da bugün il merkezi ve 8 ilçede toplam 25 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Etkinliğe, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas



Sivas'ta Esenyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, şehit kanlarıyla sulanan aziz vatanda dikilen her fidanın, aradaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi.



Sanayileşmenin hız kazandığını günümüzde havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının önem kazandığını vurgulayan Ayhan, "Bu kaynakları korumak ve zenginleştirmek, evvela çevreci ecdadın torunu olarak bizlere düşmektedir." dedi.



Vali Ayhan, kentte yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise eş zamanlı olarak Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.



Dağa, taşa milyonlarca fidan dikildiğini ve hepsinin büyümeye başladığını belirten Bilgin, "Gelecek nesillere daha düzgün bir çevre bırakmak adına hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından binlerce fidan dikildi.