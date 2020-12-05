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Aktüel İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:39:21 -
İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kayseri'de kısıtlamayla birlikte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

- Yozgat

Yozgat da sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sessiz günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri çalışırken, ekmek fırınları bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yaptı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

- Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün akşam saatlerinden itibaren sakinlik yaşanıyor.

Cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin en düşük seviyeye indiği kentte, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu.

Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

- Sivas

Sivas'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktaları Atatürk ve İstasyon caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

- Niğde

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

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