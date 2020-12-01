İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Kayseri'de tedbirler öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

- Niğde

Niğde'de kısıtlama başlamadan önce vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Saat 20.00 itibarıyla iş yerleri kepenk indirmeye başladı.

Saat 21.00'den sonra kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



Kent sakinlerinin saat 21.00'den önce alışverişlerini tamamlayarak kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Kent merkezindeki Atatürk, Terme ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafında caddeler olmak üzere izinli olanlar haricindeki iş yerleri kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

- Sivas

Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla insanlar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde 21.00 itibarıyla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Kurullara uymayan ve dışarıda gezen bazı kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipleri gören bir araç sürücüsü de uygulama noktasına gelmeden kaçtı.

- Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda saat 21.00 itibarıyla sessizlik hakim oldu.

Kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, Lale, Milli İrade, Nar Caddesi kısıtlamanın başlamasıyla sakinliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak polis araçlarından kısıtlamaya uyulması uyarısı yapıldı.



- Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak uyarıda bulundu.

Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan ekipler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.







