İbretlik video: Kolsuz adamın abdest alma gayreti!
Sosyal medyada kolları olmayan bir adamın büyük gayretle abdest alması, namaz kılmamak için bahaneler öne sürenlere ibret oldu.
Kolları olmayan adamın abdest alma gayretinin görüntülendiği video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında girdi.
Videoda kolları olmayan adamın, abdest suyunu doldurduğu ibriği ağzı ile yönettiği ve abdestini bu şekilde tamamladığı anlar yer aldı.
Kolsuz adamın büyük bir gayretle abdest aldığı video, "Namaz kılmamak için bahaneniz nedir?" mesajı ile paylaştı.