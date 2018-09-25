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İbretlik olay! Herkes bakıp geçti, bir tek onlar yardım etti

İstanbul'da servis aracının arkasında hareketsiz yatan ve kimsenin yardımcı olmak istemediği kişiye, iki Alman kadın turist yardım etti.

25 Eylül 2018 Salı 14:21
İbretlik olay! Herkes bakıp geçti, bir tek onlar yardım etti

Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen iki Alman kadın turist, park halindeki servis aracının arka tarafında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine turistler yerde yatan kişiye ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yerde yatan kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞUCUNDAN AYRILMADILAR

Bu sırada herkes yerde hareketsiz yatan kişinin yanından bakıp geçerken iki turist sağlık ve polis ekipleri gelene kadar yerdeki kişinin başucundan ayrılmadı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen kişi hastaneye kaldırıldı.

SİGARA VERDİLER, PARASINI ALDILAR

Polisin olay yerinde bilgisine başvurduğu adının M.Ş.K olduğu öğrenilen kişi, sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:21
  1. İstanbul
  2. İbretlik olay
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  5. Alman kadın turistler yardım etti

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