İbret! Bir hadisin etkisi
Ebu Hafs-ı Haddad, otuz yıl önce işittiği ve anlamı hala kendisini meşgul eden hadisi şöyle aktarır: İnsanın Müslümanlığının güzelliği, faydasız sözler söylememektir. Malayaniyi (boş, lüzumsuz işleri ) terktir.
Ebu Hafs-ı Haddad’a:
“- Niçin çok fazla hadis dinlemiyorsun?” diye sordular. Dedi ki:
“- Otuz yıl önce bir hadis işitmiştim. Kafam hâlâ o hadisle meşgul.”
“- Nedir o hadis?”
“- İnsanın Müslümanlığının güzelliği, faydasız sözler söylememektir. Malayaniyi (boş, lüzumsuz işleri ) terktir.”
İşte bu hadisin anlamı beni otuz yıldır meşgul ediyor.