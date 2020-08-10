İbret! Bir hadisin etkisi

Ebu Hafs-ı Haddad’a:

“- Niçin çok fazla hadis dinlemiyorsun?” diye sordular. Dedi ki:

“- Otuz yıl önce bir hadis işitmiştim. Kafam hâlâ o hadisle meşgul.”

“- Nedir o hadis?”

“- İnsanın Müslümanlığının güzelliği, faydasız sözler söylememektir. Malayaniyi (boş, lüzumsuz işleri ) terktir.”

İşte bu hadisin anlamı beni otuz yıldır meşgul ediyor.