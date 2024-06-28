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Ekonomi İbre yukarı döndü! KMKTP'de altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Ekonomi

İbre yukarı döndü! KMKTP'de altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-06-28 20:01:00 -
İbre yukarı döndü! KMKTP'de altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 457 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 505 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

 KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 595 milyon 862 bin 759,37 lira, işlem miktarı ise 241,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 597 milyon 453 bin 1,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullıon Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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