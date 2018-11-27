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İbrahimoviç'ten Türk bayraklı paylaşım

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı. Olayın nedeni ise daha sonra öğrenildi.

27 Kasım 2018 Salı 06:23
İbrahimoviç'ten Türk bayraklı paylaşım

Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.

Antalya'ya ava gelmiş...


Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:23
  1. Antalya
  2. Zlatan Ibrahimovic
  3. Instagram
  4. paylaşım
  5. Türkiye
  6. Türk Bayrağı

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