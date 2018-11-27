İbrahimoviç'ten Türk bayraklı paylaşım
İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı. Olayın nedeni ise daha sonra öğrenildi.27 Kasım 2018 Salı 06:23
Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.
Antalya'ya ava gelmiş...
Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği öğrenildi.
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