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Spor İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı!
Spor

İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı!

Gençlerbirliği'nde Başakşehir mağlubiyeti sonrasında Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Başkent temsilcisinde ilk aday ise İbrahim Üzülmez. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik direktör, 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:57:00 -
İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı!

Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde iç sahada alınan 1-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı. Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Başkent temsilcisinde öne çıkan isim İbrahim Üzülmez oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile görüşecek.

Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşıdı

Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

Altıparmak 6 maçta görev aldı

Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.

Kaynak: Ajans Spor

 

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