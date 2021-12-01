İbrahim Ufuk Kaynak: Bunun farkına Kılıçdaroğlu bile hiç varamadı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajıyla adından söz ettiren, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu Altaş Tv'de gündemi değerlendirdi. Savunma sanayisi konusunda açıklamalarda bulunan Kaynak, "Savunma sanayiinde biz ne yaptık biliyor musunuz. O kadar derinden, o kadar sessiz gittik ki, bunun farkına Kılıçdaroğlu bile hiç varamadı. Kendi ülkesinin neler yaptığından haberi olmadığı için, hiç incelemediği için, danışmalarının belki de hiçbirisi kendisine bunu söylemediği için, kalkıp ta şu ana kadar tek bir kelime etmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine talip olan bir partinin içerisinde, kendi yaptığı silahları eleştirmenin harıcinde, iyi bir tek kelime söylemeyen bir muhalefet varmı dünyada derseniz, Sadece Türkiye'dedir" ifadelerini kullandı.