İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Minibüsün içinde İbrahim Tatlıses'in de olduğu öğrenildi.

Tatlıses'ten ilk açıklama

Olay yerine gelen ekipler, Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı. Tatlıses ile minibüste bulunan diğer yaralı da araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Tatlıses hastaneden ilk açıklamayı yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.