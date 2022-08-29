  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İbrahim Tatlıses yine saydırdı!
Medya

İbrahim Tatlıses yine saydırdı!

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 17:00:00 -
İbrahim Tatlıses yine saydırdı!

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu.

Bodrum’da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, barıştığı iddia edildi.

Oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti.

"Gece neredeydi"

Tatlıses şöyle konuştu:

"Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa.

"Artist artist"

Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."

 

 

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…
Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Medya

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Spor

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Canan Karatay yasak listesi: Kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu tüketin! Kelle paça tarifi, malzemeleri
Canan Karatay yasak listesi: Kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu tüketin! Kelle paça tarifi, malzemeleri

Kadın - Aile

Canan Karatay yasak listesi: Kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu tüketin! Kelle paça tarifi, malzemeleri

Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları
Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Kadın - Aile

Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?
Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Gündem

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...
Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Medya

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Her konuda bilmişlik taslayan Demet Akalın'a bak sen!
Her konuda bilmişlik taslayan Demet Akalın'a bak sen!

Medya

Her konuda bilmişlik taslayan Demet Akalın'a bak sen!

Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Spor

Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23