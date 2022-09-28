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Medya İbrahim Tatlıses hakkında müthiş iddia! Bu iddialar doğruysa...
Medya

İbrahim Tatlıses hakkında müthiş iddia! Bu iddialar doğruysa...

Geçtiğimiz ay Bodrum'da kaza geçiren ve araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonu sırasında görüntü alınmaması için kameraların önüne beyaz çarşaf gerilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bomba bir iddia geldi. Akay çarşafın gerilme sebebini İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 13:30:00 -
İbrahim Tatlıses hakkında müthiş iddia! Bu iddialar doğruysa...

Geçtiğimiz ay Bodrum'da kaza geçiren ve araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonu sırasında görüntü alınmaması için kameraların önüne beyaz çarşaf gerilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bomba bir iddia geldi. Akay çarşafın gerilme sebebini İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine bağladı.

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonet çarpışmış ve ünlü türkücü araçta sıkışmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında ise görüntü alınmaması için beyaz çarşaf serilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bir iddia ortaya atıldı.

"İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor" diyen Akay bombayı patlattı.

Onur Akay iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı.”

Tatlıses son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikteydi.

 

 

 

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