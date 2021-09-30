İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: O ipi kesersem herkes yere çakılır

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki "Düğün" polemiği sürüyor. Şarkıcı, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" dedi. Tatlıses'in bu sözlerine eski eşi Adalet Sara'dan jet cevap geldi.

"Gerçekle hiçbir alakası yoktur"

Adalet Sara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan röportajda İbrahim Bey'in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim'in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur" dedi.

"Bahanelerle düğüne gelmedi"

Tatlıses'in çocuklarının düğününe gelmemek için bahane ürettiğini iddia eden Sara, "İbrahim Bey'in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı. Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihini bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"İpi kesersem herkes yere çakılır"

İbrahim Tatlıses de eski eşinin açıklamalarına ateş püskürdü. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhatap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermekte gerekiyor ki herkes haddini bilsin."