İbrahim Tamer: Vatanseverlerin kalelerinden İnlice’den haber var

İstanbul’da yayın hayatını sürdüren Çamlıca Vadisi Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan İbrahim Tamer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'ın İnlice Köyü'ndeki mağduriyetleri aktararak vatandaşın sesi oldu. Tamer, depremde 600 haneli köyün yüzde 75'inin yıkıldığını ve Sağlık Ocağı'nın ağır hasarlı raporu aldığını belirterek yetkililere çağrı yaptı.

İşte İbrahim Tamer'in o yazısı:

Depremin en ağır hasar verdiği beldelerden biri de Adıyaman’ın İnlice Köyü. Köyde alt yapı ve üst yapılar yerle bir oldu.

Çelikhan ile Sincik arasındaki dağ köylerinden biri İnlice.

Size daha önce de Tebessüm Derneği gönüllüsü olarak yardım götürdüğümü bahsettiğim “mağdurlar ve sahtekarlar” başlıklı yazımda, görsellerine de yer verdiğim bu vatansever Kürt kardeşlerimizin köyünün Sağlık Ocağı ağır hasar raporlu ve acil olarak yenisinin yapılmasını bekliyor.

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Depremde 600 haneli köyün % 75’i yıkıldı ve oturulamayacak ağır hasarlı halde.

Devletimizin yoğun çabalarıyla şu an çoğu kontenyerlere yerleştirilen köylülerin çok az bir kısmı da çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Kalıcı konutlar için AFAD ve yetkili kurumlar yer belirleme etüdlerini gerçekleştirdiği İnlice’ye kalıcı konutların da hızla yapılacağını umut ediyorum.

İnlice’nin, daha geniş bağlamda Sincik ile Çelikhan arasındaki bir çok dağ köyünün normal dönemde de ciddi bir ulaşım sorunu var. Çünkü, bölgenin sarp kayalık coğrafi özelliğinden sebep, sık sık heyelan oluyor ve yollar kapanıyor; kışın ise 1 metreyi aşan karlar ayrıca ulaşımı engelliyor.

Ülkemizin hayvancılık ihtiyacının bir kısmının karşılandığı önemli bir bölge burası.

İnlice gibi Askerhan köyü de fay hattının geçtiği ve en büyük yıkıma neden olduğu bir başka köyümüz.

Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülere ahırlar ve evlerin bir an evvel köylerindeki uygun zeminli yerlere yapılması gerekiyor.

Mesela İnlice’nin 2 mahallesi afet bölgesi ilan edildi. Lakin, burada tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kendilerine yakın güvenli bir yerde yaşamlarını sürdürme mecburiyeti var.

Gerçi, bu gibi hassas yerlerle alakalı AFAD ve ilgili bakanlık durumu göz önüne alarak özenle yer belirlemeye çalışıyor.

İnlice’de 7 mahalle 15 mezrada 600 hane ve 2400 kişi yaşıyor. Seçimde Tayyip Erdoğan’a % 94.8 oy çıkan bu Kürt köyünde 3 dönemdir MHP’li Başkan EBUBEKİR ÜMÜRHAN seçimi kazanıyor.

Gönüllü olarak deprem bölgesinde 1 ay kadar bulunduğum zamanlarda sık sık dağ köylerine özellikle yardım ulaştırmıştım. Bu arada değerli belediye başkanımızla da birlikte çalışma imkanı bulmuştuk. Köyün ana sınıfından lisesine kadar okullarda öğrencilerimize başkanımın koordinasyonunda birlikte yardım malzemelerimizi dağıttık.

Başkanımızın MHP’li bir Kürt kardeşimiz olmasının dışında bir çok özelliği var. Her seçim İnlice’de belediye başkanlığını kazanması onun ne kadar çalışkan olduğunu da gösteriyor.

Bir başka özelliği de hiç bir akrabasını işe almaması. Çok akrabası olduğu düşünüldüğünde bunu yapabilmesi ciddi bir başarı bence.

3 dönem başkanlık yapan kıymetli dostumla geçen gün telefonda sohbet ederken Sağlık Ocağı sorunundan bahsetti. Devletimizden ve değerli Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyden isteğimiz acil olarak ağır hasarlı raporlu İnlice Sağlık Ocağı’nın yerine hızla yenisinin yapılması ve 1 de Sağlık Ocağımıza ambulans tahsis edilmesidir. Alt yapı ve kalıcı konutların da bir yıl dolmadan yapılması bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizi memnun edecek bir diğer husustur.