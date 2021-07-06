İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim hayatı biyografisi

İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim 5 Ekim 1979 tarihinde, Ankara’da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyeri mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Ekranlara 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakterini oynayarak geldi. Tiyatro Ödülleri: Bunu Ben de Yaparım! / Afife Tiyatro Ödülleri 2016 - "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"