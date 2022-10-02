İşte İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi: İshal için en etkili çözüm!

Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan Ishal, doğru beslenme ve bazı püf noktaları ile kontrol altına alınabilir. Beslenme önerileri ile ishalin hızla iyileştirilmesi ve ishalin ortadan kaldırılması mümkün.

Karanfil faydası saymakla bitmeyen önemli baharatlardandır. Karanfil kürü nasıl yapılır? makalemizde saç dökülmesi için ve ishal için karanfilin nasıl kullanılacağını anlattık. Prof İbrahim saraçoğlu tarafından bildirilen karanfil kürü tarifine yer verdik.

Karanfilin faydaları

Kronik ishali giderir. Bağırsak spazmına şifadır. Şiddetli ishali keser. Zihin yorgunluğuna iyi gelir. Chron ve ülseratif kolite ve tinutusa karşı etkilidir. Ağrı kesicidir. Antioksidandır. Vücut direncini artırır.

İshal mikrobik rahatsızlıklardandır ve yiyecek, içeceklerle bulaşır, uzun süre ishal olmak vücutta çeşitli vitamin eksikliklerine yol açar. Karanfil kürü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da tavsiye edilen bir tedavidir.

İbrahim Saraçoğlu'ndan karanfil kürü ile ishale çözüm

Sabah kahvaltısından 1 saat sonra 7-8 adet kuru karanfil çiğnemeden suyla yutulur. Aynı günün akşam yemeğinden 2 saat önce 7-8 adet karanfil suyla çiğnemeden yutulur. Bu küre en fazla 7 gün devam edilir. Karanfilleri tüketmeden ikiye bölmek daha kolay yutmanızı sağlayacaktır.

İshale ne iyi gelir ve nasıl geçer? Yetişkinlerde ishale iyi gelen yiyecekler

İnsanların yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olan ishalden doğru beslenme ile kurtulmak mümkün. İşte, ishali kesen ve iyi gelen yiyecekler ve diğer çözümler...

İshal durumunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken, büyük bir kısmı su olan vücudumuzda, ishale bağlı kaybolan sıvının vücutta yerine konmasıdır. İshal tanısı konmuş olan her kişiye, vücudun hızlı sıvı kaybını dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sıvı takviyesi yapılmalıdır. Her dışkılama sonrası kişi temiz ve ılık su içmelidir.

Evde kolayca hazırlanacak su ve elektrolit kaybını önleyecek hayat kurtarıcı sıvı karışımı ile ishalden kısa sürede kurulabilirsiniz. Karışım için; 1 litre ılık su içerisine 1 Yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz karıştırılır ve her dışkılamadan sonra yarım su bardağı olarak önerilir.

İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinler kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır.

İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise limonlu kahve yöntemidir. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın. Bu yöntemin ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz.

Et seven kişiler için ishal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri tavsiye edilebilir. Ayrıca ishal olan kişiler için yemek hazırlanırken, çok az yağ kullanılmalı ve mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemi ile pişirilen yemekler tercih edilmelidir.

Haşlanmış patates tüketmekte ishal olan kişilere önerilir. İshal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishalinize iyi gelebilir.

İshal yapan yiyecekler

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal, yazın kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri karıştırarak soğuk şekilde tüketmenin, meyvelerin yanında soğuk içecekler içmenin mide ve barsak hareketlerini bozarak ishale neden olduğunu söyledi.

Bazı yiyecekleri az miktarda tüketmek sorun yaratmasa da, fazla miktarda yemek ishale neden oluyor. İşte bu yiyeceklerden bazıları ise şöyle;Taze kayısı (kayısı suyu),üzüm (üzüm suyu), erik, kiraz, kavun, karpuz.

İshal olan kişilerin uzak durması gerekenler

Enginar, lahana, bürüksel lahanası, yeşil fasulye, kuru bezelye ve yeşilbiber ishal süresince mümkünse tüketilmemelidir.

Kepekli ekmek ve tüm ürünler, Diyet bisküviler, çiğ sebzeler, yer fıstığı, ayva, çikolata, yağlı yemekler, kızartmalar, marul ve beyaz lahana ishal bitene kadar tüketilmemelidir.

Asitli olan içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. İshal olduğunuzda asitli içecekler tüketmek yerine daha sağlıklı olan içecekleri tüketmek uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ayrıca, kafein içeren sıvı kahvelerden de uzak durmakta fayda var.

Sindirilmesi zor olduğu için bağırsakların yorulmasına neden olacağından ishal süresince kuruyemişlerden de uzak durulmalıdır.

Böğürtlen, kuru meyveler, üzüm, hurma ve armut ishal tedavisinde sakıncalı olabilecek meyvelerdendir.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.