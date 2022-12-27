İbrahim Saraçoğlu’ndan vertigo (baş dönmesi) için bitkisel kür önerisi! Vertigo neden olur, nelere dikkat etmeli?

Vertigo Nedir?

Vücutta denge problemi yaşanması neticesinde ortaya çıkan baş dönmesi ve mide bulantısı olan Vertigo, bir çok kişinin en ciddi problemleri arasında yerini alıyor.

Vertigo genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir. Kişinin günlük yaşamını zorlaştıran ve hayat kalitesini düşüren hastalıklar arasında yer almaktadır. Vertigo başka hastalıkların belirtisi olabildiği gibi tek başına da görülebilmektedir. Peki vertigo neden olur?

Vertigo semptomunun altında yatan bir çok hastalık olabilir. Dış, orta ve iç kulak hastalıklarının yanı sıra merkezi sinir sistemi, kalp ve damar sistemi ya da metabolizma ile ilgili hastalıklarda vertigo tablosu ortaya çıkabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV) en sık görülen vertigo tipidir. Bu vertigo çeşidinde 15 saniye yada bir kaç dakika kadar süren, genellikle başın hareketini takiben oluşan şiddetli baş dönmesi görülür. Başı öne arkaya sallamak veya yatakta dönme sonucu ortaya çıkabilir. Genellikle yaşlılarda görülür. Solunum yolu hastalıkları ve baş bölgesine kan akışının azalması bu duruma yol açabilir. Bulgular rahatsız edici olsa da BPPV iyi huylu bir rahatsızlıktır. Genellikle tedavi gerektirmez. vertigo klasik baş ağrısı ya da depresyon ile karıştırılmamalıdır. Örneğin görünümünden memnun olmayan bir kişi çok fazla saç ekimi nasıl yapılır ya da saç ekimi için uygun muyum diye düşünebilir, görünümüyle ilgili yaşadığı problemlerin psikolojik etkilerini de yaşayabilir ama herhangi bir psikolojik erki vertigoya yol açmaz.

Vertigo belirtileri: Vertigo ataklar halinde olur. Hastalarda, baş dönmesinin yanında mide bulantısı ve kusma şikayetleri de çok sık görülebilmektedir. Kulakta dolgunluk, uğultu, çınlama özellikle görülmektedir. Özellikle Menier hastalığının tipik bulguları kulakta çınlama ve dolgunluk hissi, uğultu ve duyma kayıplarıdır.

Vertigo hastalığına karşı bitkisel tedavi kürlerini paylaşan İbrahim Saraçoğlu; soğan kürü başta olmak üzere aslanpençesi, çobançantası ve meşe külü ile hazırlanan mucizevi vertigo kürlerini önemle tavsiye ediyor…

Vertigo Soğan Kürü (İbrahim Saraçoğlu Tarifi)

Malzemeler:

1 buçuk su bardağı klorsuz su

Orta boy kuru soğan

Vertigo Soğan Kürü Nasıl Yapılır?

Vertigo Soğan Kürünün Hazırlanışı: Öncelikle 1 buçuk su bardağı klorsuz suyu kaynatalım. Suyumuz kaynarken bir orta boy soğanı soyalım ve dört parçaya bölelim. 4 parçaya ayırdığımız bu soğanı kaynamakta olan suyun içerisine atın. Bu şekilde 5 dakika kadar daha kısık ateşte birlikte kaynatın. 5 dakika dolduktan sonra ocağın altını kapatalım ve karışımı ılımaya bırakalım. Ilık hale geldikten sonra süzün ve kürünüz hazır. Bu kürü 15 gün boyunca aç karnına öğleden önce ve sonra olmak üzere günde 2 kere tüketin. Dilerseniz gündüz müsait değilseniz akşam yemekten önce ve yatmadan önce olmak üzere de uygulayabilirsiniz. Bu kürü her defasında taze olarak hazırlamanız gerekir. Soğan ise açık kahverengi olan bildiğimi yemeklik soğandır Başka soğan kullanılmamalıdır.

Testeredişli Aslanpençesi ile Vertigo Kürü (İbrahim Saraçoğlu Tarifi)

Malzemeler:

200 ml (1 bardak klorsuz su)

1 buçuk tutam aslanpençesi

Aslan pençesi ile Vertigo Kürü Nasıl Yapılır?

Vertigo Kürü Yapılışı: Önceden kaynatmış olduğunuz 1 bardak suyun içerisine 1 buçuk tutam aslanpençesini ilave edin. Bu şekilde kısık ateşte yaklaşık 6-7 dakika daha kaynatın. Ardından süzerek ılımasını bekleyin. Ilık hale geldikten sonra tüketebilirsiniz. Her defasında taze olarak hazırlamanız gerekmektedir. Aslanpençesi kürünü aşağıda vereceğimiz çobançantası kürü ile birlikte uygulayabilirsiniz. Aslanpençesi kürünü öğleden önce çobançantası kürünü ise öğleden sonra tüketmelisiniz. Tatlandırmak için herhangi bir katkı maddesi ilave etmeyin. Vertigo kürünü 1 ay boyunca uygulayın.

Çobançantası Kürü (İbrahim Saraçoğlu Tarifi)

Malzemeler:

1 bardak klorsuz su

1 tutam çobançantası (yaklaşık 5-6 gram)

Çobançantası Kürü Nasıl Hazırlanır?

Çoban Çantası Kürünün Hazırlanışı: Önceden kaynattığınız 1 bardak suyun içine 1 tutam çobançantası ilave edin. Bu şekilde 5-6 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Kaynattıktan sonra süzerek ılımaya bırakınız. Öğleden sonra tüketiniz. Her defasında taze olarak hazırlayınız. Dilerseniz çobançantası ve aslanpençesi kürlerini birlikte karıştırarak hazırlayabilirsiniz. 3 saat ara ile günde 2 kere tüketebilirsiniz.

Mide bulantısına karşı en etkili bitkisel kür “Meşe Külü“

Bu tarif hiç bir yerde bulunmayan İbrahim Saraçoğlu’nun mucizevi tariflerinden biridir. Özellikle meşe ağacının külünden elde edilen kül ile mide bulantısını anında geçirebilir. Uzun süre mide bulantısına yakalanmanızı önler. Özellikle meşe ağacının iç kısmını kullanmanız gerekmektedir. Kabuk kısmı ağır metal içermektedir bu yüzden o kısımla yapmamalısınız. Meşe odunundan elde ettiğiniz 1 çay kaşığı külü yarım bardak su ile karıştırın ve için. Bir çok mineral içermektedir.

Elma sirkesi ağrı kesici özelliği ile her hastalığa karşı etkili olmaktadır. Vertigonun meydana getirdiği baş dönmesini ve ağrısını bir kaşık elma sirkesi ile giderebilirsiniz. Baş dönmesi yaşanan anlarda 2 kaşık bal ve 1 kaşık sirkeyi karıştırıp için. Bu macun dönme hissini sakinleştirecektir.

Vertigo bitkisel tedavi maranki:Baş dönmesi olduğu anlarda 1 bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı Bektaşi üzümü tohumu ekleyin ve bir süre dinlendirin. Sonra süzerek bu suyu içebilirsiniz.

Vertigoya iyi gelen yiyecekler

Zencefil, Bektaşi üzümü, elma sirkesi, kereviz suyu ve badem vertigoya iyi gelen yiyecekler arasındadır.

Vertigoya iyi gelen bitki çayları -Vertigoya iyi gelen bitkiler

Kişniş vertigo için içilebilen bitkiler arasında ilk sırada gelir. ...

Bal ve çörekotu karışımı vertigo için tavsiye edilir.

Civanperçemi çayı ılık olarak içilebilir.

Anason çayı vertigoya iyi gelen bitkiler arasındadır.

Isırgan otu demlenerek her gün bir bardak içilirse vertigo hafifler.

Vertigo hastalığına kesin çözüm:Meniere sebebiyle oluşan vertigonun tedavisinde, bu hastalığı yönelik ilaç tedavisi ve tuz ve kafein içermeyen diyet uygulanır. BPPV ise bazı baş hareketleriyle iç kulaktaki kristallerin yerine yerleşmesini amaçlayan Epley Manevrası ile tedavi edilebilir.