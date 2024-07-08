İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Lekesiz cildin sırrı bu yağ olduğu ortaya çıktı! Hemen 5 dakikada bunu yapın yeter
İbrahim Saraçoğlu önemli bilim adamlarımızdan biridir. İbrahim Saraçoğlu sağlıklı ve şifalı kürleriyle tanınıyor. Peki üzüm çekirdeği yağının faydaları neler? İşte yanıtı...
Organik yağların faydaları merak ediliyor. Üzüm çekirdeği yağı ise cilt lekelerini açıyor. Peki üzüm çekirdeği yağının faydaları neler? İşte yanıtı...
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI
Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, üzüm çekirdeği yağı preslenmiş üzüm içindeki tohumlardan elde edilen tam bir güzellik kaynağıdır.
Kozmetik ürün geliştiricisi Michelle Fry, üzüm çekirdeği yağını vazgeçilmez buluyor ve "üzüm çekirdeği yağı vitaminler, fitoseramidler ve antioksidanlarla doludur" diyor.
Antienflamatuvar
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Antimikrobiyal
Aantioksidan
Üzüm çekirdeği yağında bulunan yüksek miktarda omega zinciri yağ asitleri ve E vitamini ile birlikte bu özellikler, onu cilt için popüler bir topikal tedavi haline getirmiştir.