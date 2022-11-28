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Kültür - Sanat İbrahim Sadri’den 40. sanat yılında 10. Albüm
Kültür - Sanat

İbrahim Sadri’den 40. sanat yılında 10. Albüm

Kırk yıllık sanat hayatına 10 albüm sığdıran, Türk şiirinin önemli isimlerinden İbrahim Sadri, çok özel bir albüme imza atarak sanatseverlerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:32:00 -
İbrahim Sadri’den 40. sanat yılında 10. Albüm

HABER MERKEZİ

“...Ve Sana” isimli albümde, ünlü hikâyeci Mustafa Kutlu’nun “Vatan” isimli şiirsel metni ile değerli şair Yavuz Bülent Bakiler’in çok sevilen ve giriş kısmını kendisinin sesinden dinleyeceğimiz “Şaşırdım Kaldım İşte” şiirinin yanı sıra İbrahim Sadri’nin kendisine ait yeni şiiri “Siyah Bere” yer alıyor. Nüvaz Müzik etiketiyle yayınlanan “...Ve Sana” albümünde “Siyah Bere” ve “Şaşırdım Kaldım İşte” şiirlerine çekilen kliplerin yönetmenliğini Harun Berdo üstlendi. “Vatan” eseri için yapılan video klip ise Turgut Söğüt tarafından hazırlandı. Tüm dijital müzik platformlarında şiir severlerle buluşan albümün “Vatan” ve “Şaşırdım Kaldım İşte” eserlerine çekilen klipleri başta YouTube olmak üzere önde gelen video platformlarındaki yerini aldı. “Siyah Bere” eserine çekilen klip ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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