Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yüzüğü, son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki, nedir bu yüzüğün önemi?

İbrahim Reisi'nin yüzüğünün önemi nedir?

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İbrahim Reisi'nin cansız bedeni taktığı yüzükle teşhis edildi. Reisinin yüzüğünün yandığı ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu yüzüğü İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Ayetullah Humeyni, İbrahim Reisi'ye hediye etmişti.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Reisi'nin yüzüğünün yanmış olarak bulunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "lk ulaşanlar, arama kurtarma ekipleri. Ön kısmında bir patlama olmuş gibi gözüküyor.Akla bir sürü senaryo geliyor. Havada bir patlama olmuş olabilir, yere çarptığı zaman bir patlama olmuş olabilir. İlk tespitler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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